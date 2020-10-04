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سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=909100
المناطق _ الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية وضع الخطط والاستعداد لعودة الحركة على منفذ جسر الملك فهد، والانتهاء من المشروعات التطويرية التي تنفذها مختلف الجهات في مرافق الجسر، وذلك خلال لقائه بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، للرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بما شهده الجسر ومرافقه من تطويرات خلال الفترة الماضية، مبيناً أهمية العمل على تطوير تجربة المسافر، والتنسيق مع مختلف الشركاء لنقلها إلى مستويات أفضل، والتيسير في حركة عبور المسافرين، والحركة التجارية، مشيراً لأهمية العمل بروح الفريق مع الجهات الشريكة، وتطوير الكوادر البشرية باعتبارهم أساس عملية التحول، والعمل على ابتكار الحلول التطويرية والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، وتعزيز الحلول الرقمية المبتكرة في مختلف النواحي، متمنياً سموه للمؤسسة ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل الذي تحظى به المؤسسة، مشيراً أن المؤسسة تسعى لتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين، وتقديم تجربة سلسة وآمنة ومستدامة في حركة الأفراد والبضائع، مؤكداً أن المؤسسة وفق استراتيجيتها تعمل على تحقيق الريادة وتقديم تجربة متكاملة للمستفيدين ومرتادي الجسر.

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