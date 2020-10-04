احدث الأخبار

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة
أبرز المواد
 سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف
أبرز المواد
 الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”
أبرز المواد
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد مسجد التنعيم ويطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8177.76 نقطة
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل عدداً من أصحاب السمو الأمراء الذين قدموا له التعازي
أبرز المواد
 الصحة تسجل (390) إصابة جديدة بكورونا.. و(511) حالة شفاء
أبرز المواد
 الخريف يتفقد مواقع التعدين التابعة لـ”أسمنت العربية” ويزور أول مصنع إسمنت في المملكة
أبرز المواد
 عبدالله العجلان رئيسا للجنة التجارة الالكترونية بغرفة الرياض
منطقة الرياض
 تكليف 769 موظفاً للعمل بالمواقيت لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
 التعليم تعلن فتح باب التقديم على التقاعد المبكر ونقل الخدمات و الإعارة
أبرز المواد
“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

أبرز المواد
سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أبرز المواد
سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

أبرز المواد
الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

أبرز المواد

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة
http://almnatiq.net/?p=909104
المناطق _ الرياض

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (336387) حالة، من بينها (10027) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (955) حالة حرجة.
وفيما يتعلق بالتحليل الوبائي أوضح الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن مستويات الحالات الحرجة لازالت تسجل ولله الحمد دون مستوى الـ 1000 حالة، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل مزيد من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6 % تقريبا عن آخر تسجيل لها.
وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (321485) حالة بإضافة (511) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4875) حالة، بإضافة (25) حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6678019) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (39340) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال متحدث الصحة : إن “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح وأثبتت بحمد الله فائدتها المرجوة, حيث بدأت اليوم أولى مراحل عودة العمرة، موصياً المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، خاصة في هذا الموسم، وأهمها: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة, مشيراً إلى أن أهم أمرين للتحقق من التعافي من فيروس كورونا هما: مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، ومرور آخر 3 أيام متتالية دون الشعور بأي أعراض.
و‏بين متحدث الصحة، أن هناك عدداً من القادة الصحيين سيتشرفون بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة لضمان صحة زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة.

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف
الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*