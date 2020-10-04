“صحة الرياض” تطلق حملة “أكتوبر العالمية” للتوعية بسرطان الثدي

المناطق _ فلاج الشعيفاني

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حسن بن علي الشهراني، أطلقت “صحة الرياض” ممثلة بالإدارة المساعدة للصحة العامة حملة للتوعية بسرطان الثدي في مختلف محافظات المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الإلكترونية.

وأكدت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية في اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وأوضحت الدكتورة الرصيص أنه وتزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ” الشهر الوردي ” الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، تم التوجيه ببدء الحملة في جميع محافظات منطقة الرياض وذلك عبر وسائل التواصل الإلكتروني الرسمية ومجموعات التواصل النسائية للأحياء السكنية التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية

وأشارت إلى أن الخطة التنفيذية للحملة تشمل بث رسائل وأفلام توعوية، كما تم عمل رابط تسجيل الكتروني للسيدات الراغبات في عمل فحص الماموجرام. علاوة على ذلك سيتم تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية عبر التواصل الالكتروني لافتةً أنه سيتم الاعلان عن هذه الندوات تباعاً عبر وسائل الإعلام بـ”صحة الرياض”

ولفتت أن الحملة التوعوية بسرطان الثدي تتضمن عمل لقاءات إذاعية وتلفزيونية لتسليط الضوء على أسباب المرض وأعراضه والوقاية منه مع بيان أهمية الكشف المبكر، كما يتم التعريف بمواقع الكشف المبكر خارج العاصمة الرياض.

وأهابت د. الرصيص بالسيدات المبادرة بإجراء الكشف عن هذا المرض الخبيث للحد من انتشاره بين سيدات المنطقة، مشيرة إلى أن سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً، مؤكدة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث أنه يسهم – بإذن الله – في خفض معدل الوفيات ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95% .

يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المريضة.