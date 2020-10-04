سمو نائب أمير الشرقية يلتقي معالي أمين المنطقةالشرقية

المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود الأمانة خلال الفترة الماضية، واستمرارية أعمال الرقابة والمتابعة للإجراءات الاحترازية، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات، والاستعدادات لموسم الأمطار، مشيداً سموه بهذه الجهود، مؤكداً العمل على استثمار كافة الفرص المتاحة، وتعزيز حركة الاستثمار التجاري، ومبادرات التشجير، وتحسين المشهد الحضري، مبيناً أهمية التنسيق مع مختلف الجهات، لإنجاز المشروعات وفق المواصفات المحددة ووفق جداولها الزمنية، والاستجابة للبلاغات لا سيما ذات الصلة بالبروتوكولات الوقائية، مشيداً سموه بما شهدته الأمانة وبلدياتها التابعة من خطوات للاستفادة من الكوادر البشرية، وما اتخذته الأمانة من تدوير بين المراكز الوظيفية في مدن ومحافظات المنطقة والتي شملت عدد من البلديات، لنقل الخبرات والتجربة، وإثراء العمل البلدي، متمنياً سموه للأمانة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل لمشروعات ومبادرات الأمانة، مؤكداً أن الأمانة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم والتوجيهات، استطاعت ولله الحمد تحقيق عدد من المنجزات، والحصول على عدد من الاعتمادات المختلفة، موضحاً أن الأمانة ماضية في مشروعات التشجير وتحسين المشهد الحضري، وسيلمس سكان المنطقة الشرقية في القريب العاجل أثر هذه الحملات بمشيئة الله.