بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة جمعية إنسان تفعل اليوم الوطني للمملكة 90

المناطق _ فلاج الشعيفاني

حرصا من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) على تفعيل اليوم الوطني للمملكة 90 ، واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ، فقد قامت الجمعية بمجموعة من الشراكات النوعية التي تساهم في تجسيد هذه الذكرى العزيزة ، وترجمتها على أرض الواقع ، حيث عقدت الجمعية اتفاقية مع مصنع البلاستيك الأول لرعاية مسابقة اليوم الوطني90 التي أطلقتها الجمعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى عقد شراكة مع شركة ذيب لتأجير السيارات. و مع شركة “ميمنز” ، وموقع تأميني ، وميد غلف للتأمين ، والعالمية للتأمين التعاوني لاستقطاع جزء من مبيعاتها لصالح الجمعية .كما بادرت صالة كبار الزوار للسيارات لرعاية برعاية فيلم اليوم الوطني 90 الذي أنتجته الجمعية بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة في مختلف المناطق .

وتأتي هذه الشراكات استشعارا من الجهات الداعمة على القيام بالدور الوطني، وإحساسا منها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئة عزيزة في المجتمع ، وانطلاقا من اهتمام الجمعية والأطراف المعنية على تفعيل الرؤية الوطنية وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

من جهتها قدمت جمعية إنسان شكرها وتقديرها للجهات المشاركة لدورها الوطني النبيل، والمساهمة في تعزيز الوطنية في نفوس النشء .. وتقديم مبادرات تساهم في تعزيز اللحمة الوطنية .