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كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة بالحلول الرقمية

كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة بالحلول الرقمية

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كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة بالحلول الرقمية

كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة بالحلول الرقمية
http://almnatiq.net/?p=909122
المناطق - واس

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة في كلية الحوسبة والمعلوماتية اليوم, مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول الرقمية وأنظمة المصادر المفتوحة والحوسبة السحابية، وذلك برعاية رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي.
وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز البشر أن هذه المذكرة تهدف إلى توفير الخبرة الرائدة في مجالات الرقمنة والتأهيل المميز والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في كلية الحوسبة والمعلوماتية, مبينًا أن الكلية تسعى دومًا لتطوير ودعم طلبتها ورفع مستواهم المهاري والمعرفي، كما تهدف إلى تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال النظم المفتوحة والمساهمة في التحول الرقمي السعودي ودفع عجلة الابتكار، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية عصرية تسهم في إبداع وتميز طلبة الكلية في سوق العمل.

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