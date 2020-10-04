إمارة المدينة المنورة: لجنة إزالة التعديات بالمنطقة تعاملت مع التعدي الواقع بمركز الهجر الثلاث بشكل فوري

المناطق - واس

أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة اليوم، بياناً بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بوجود تعديات على أرض حكومية بمساحة كبيرة لم تُزل بمحافظة العيص.

وقالت الإمارة: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الإدعاء بوجود تعديات على أرض حكومية بمساحة كبيرة لم تُزل في محافظة العيص، تود إمارة منطقة المدينة المنورة الإيضاح بأن لجنة إزالة التعديات الرئيسة بالمنطقة تتعامل مع جميع حالات التعدي المرصودة بشكل فوري ومن بينها الأرض المشار إليها التي تقع في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة العيص، حيث باشرت اللجان المعنية إزالة المخالفات كافة، وهي عبارة عن عقوم ترابية وأسلاك شائكة وأعمدة خشبية أقامها المخالف، وإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي”.

وأكدت إمارة المنطقة استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التي ترصدها الفرق الميدانية والاستجابة لجميع البلاغات حول الإحداثات الجديدة على جميع الأراضي الحكومية في المنطقة.