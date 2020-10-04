وزارة الدفاع تعلن 1493 وظيفة متنوعة في 21 منطقة لكافة المؤهلات

المناطق - الرياض

تعلن وزارة الدفاع (الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية) عن طرح (1493) وظيفة متنوعة (إدارية وفنية وتقنية وهندسية) في القوات المسلحة وأفرعها، منها (636) وظيفة لا تتطلب الخبرة، بالإضافة إلى (14) وظيفة نسائية، لحملة جميع المؤهلات (الابتدائية، الكفاءة الثانوية، الدبلوم، البكالوريس) في (21) منطقة ومحافظة على النحو التالي:

– الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية (عدد 120 – جدة، الرياض، الدمام، الجبيل، رأس الغار، جازان، رأس مشعاب).

– الإدارة الهندسية والأشغال بقوات الدفاع الجوي (عدد 96 – تبوك، الظهران، ام الساهك، الرياض، الطائف، حفر الباطن، جدة، بقيق، الخرج)

– الإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصواريخ الاستراتيجية (عدد 58 – الرياض، أفرع الإدارة).

– الإدارة الهندسية والأشغال بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة (عدد 44 وظيفة – الرياض)

– إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض (عدد 40 – الرياض)

– إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانة بتبوك (عدد 320 – تبوك)

– إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية (عدد 246 – خميس مشيط)

– إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن (عدد 140 – حفر الباطن)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (عدد 195 – الطائف)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بشرورة (عدد 141 – شرورة)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل (عدد 19 – الخرج، السليل، الرياض، العيينة)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالقصيم (عدد 7 – بريدة)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية (عدد 18 – جدة)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجازان (عدد 16 – جازان)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة (عدد 7 – المدينة المنورة)

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بنجران (عدد 7 – نجران)

للإطلاع على تفاصيل ومسميات وشروط الوظائف:وظائف وزارة الدفاع

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس

– الدبلوم

– الثانوية العامة

– الثانوية الصناعية

– الكفاءة المتوسطة

– الابتدائية

– يقرأ ويكتب

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم قريباً (سيتم إضافة المواعيد وطريقة التقديم لاحقاً في هذا الإعلان).

تفاصيل أكثر: وزارة الدفاع تعلن عن توفر عدد (1493) وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة