أمير منطقة القصيم يصدر قراراً بتكليف الحصين متحدثاً رسمياً لإمارة المنطقة

المناطق - بريدة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , قراراً بتكليف المشرف على مركز الاتصال والإعلام المؤسسي بالإمارة أحمد بن عبدالله الحصين ، متحدثاً رسمياً لإمارة المنطقة.

وأكد سموه أهمية الرسالة الإعلامية في نقل الأحداث بشفافية ، وتعزيز التواصل مع المجتمع في كل ما يخص أعمال إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدور المتحدثين الرسميين في تفنيد الإشاعات ومعالجتها والظهور والتحدث عن كل ما يحتاج إلى توضيح للرأي العام .