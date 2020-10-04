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الحويطي يباشر عمله رئيساً لبلدية خميس مشيط

الحويطي يباشر عمله رئيساً لبلدية خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=909152
المناطق - خميس مشيط

باشر رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي، مهام عمله؛ بعد صدور قرار أمين منطقه عسير الدكتور وليد الحميدي بإنهاء تكليفه من العمل رئيساً لبلدية محافظة بيشة، وتعيينه رئيساً لبلدية محافظة خميس مشيط.
وعلى ضوء ذلك، استهل الحويطي مباشرته بجولةٍ على وكالات ‏وإدارات وأقسام البلدية للاطلاع على آليه وسير الأعمال بها، ثم اجتمع بمساعدي رئيس البلدية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية، موجهاً خطابه للجميع بتذليل الصعوبات وتيسير جميع طلبات المواطنين تنفيذًا لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، كما اطلع على عرض مرئي قدّمته وكالة المشاريع عن المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ، مبدياً ملاحظاته وتوجيهاته حيال تلك المشاريع، منوهاً بضرورة تنفيذها وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية المعمول بها، كما اجتمع بوكالة الخدمات والشركة المتعهدة للنظافة، واطلع على خطة العمل في المحافظة، مطالباً بتغيير وتيرة العمل وتحفيز العاملين ووضع آلية وخطة عمل مناسبة لتطوير أعمال الكنس الميداني وتطوير أعمال النظافة بأرجاء المحافظة.

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