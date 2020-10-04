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اللجنة الميدانية للتوطين بالمجاردة تكثف جولاتها الميدانية وتصادر كميات من الخضار والمواد الغذائية

اللجنة الميدانية للتوطين بالمجاردة تكثف جولاتها الميدانية وتصادر كميات من الخضار والمواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=909155
المناطق - عسير

بتوجيه من سعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح قامت اللجنة التنفيذية للتوطين بالمجاردة برئاسة الأستاذ محسن جابر الشهري صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٧ /٢ / ١٤٤٢ه بزيارات ميدانية وجولات رقابية مكثفة على المنشآت ومنافذ البيع التي تم توطينها وقد نتج عن تلك الجولات القبض على أحد مخالفي الأنظمة من الجنسية الهندية والذي كان يقوم بتخزين الخضار والمواد الغذائية في أماكن غير مهيأه للتخزين وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه ومصادرة واتلاف الخضار والمواد الغذائية الفاسدة التي تم ضبطها .
وستتابع اللجنة جولاتها باستمرار وتدعوا جميع أصحاب المنشآت ومنافذ البيع بالالتزام بجميع أنظمة التوطين.

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