سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات

المناطق - فضه عطيف

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، نتج عنه تأثر مركبة أحد المواطنين بسبب تطاير الشظايا، ولم يحدث أي إصابات -ولله الحمد- ، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.