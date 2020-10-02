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أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار

أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار

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أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار

أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=909170
المناطق - عرعر

عقدت أمانة منطقة الحدود الشمالية برئاسة الأمين المهندس شمام الشمري اليوم، الاجتماع التحضيري لبحث الاستعدادات مع دخول موسم الأمطار.
وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري أهمية مضاعفة الجهد والتعاون بين الجهات الخدمية استعدادًا لموسم الأمطار, مبينًا أن الأمانة تسعى إلى حل جميع المعوقات التي قد تعترض آلية العمل في تصريف مياه الأمطار التي قد تتجمع في الأماكن المخدومة وغير المخدومة بشبكات تصريف الأمطار , لافتاً النظر إلى أن الأمانة عملت على زيادة مضخّات المياه المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة التي تم تحديدها مسبقًا لسرعة التعامل معها ومعالجتها أولًا بأول وتنظيم العمل بين الجهات المعنية في حال هطول الأمطار الكثيفة.

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