احدث الأخبار

أمانة الرياض: انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي
منطقة الرياض
 أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار
منطقة الحدود الشمالية
 سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات
أبرز المواد
 آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن ويناقشان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 اللجنة الميدانية للتوطين بالمجاردة تكثف جولاتها الميدانية وتصادر كميات من الخضار والمواد الغذائية
منطقة عسير
 الحويطي يباشر عمله رئيساً لبلدية خميس مشيط
منطقة عسير
 أمير منطقة القصيم يصدر قراراً بتكليف الحصين متحدثاً رسمياً لإمارة المنطقة
منطقة القصيم
 وزارة الدفاع تعلن 1493 وظيفة متنوعة في 21 منطقة لكافة المؤهلات
أبرز المواد
 موانئ وتبادل تطلقان نظام إدارة الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي
منطقة الرياض
 برنامج الابتعاث لتطوير المواهب يستكمل معسكره الإعدادي على منشآت معهد إعداد القادة بالرياض
أبرز المواد
 إمارة المدينة المنورة: لجنة إزالة التعديات بالمنطقة تعاملت مع التعدي الواقع بمركز الهجر الثلاث بشكل فوري
منطقة المدينة المنورة
 بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة جمعية إنسان تفعل اليوم الوطني للمملكة 90
أبرز المواد
أمانة الرياض: انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي

أمانة الرياض: انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي

منطقة الرياض
أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار

أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار

منطقة الحدود الشمالية
سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات

سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات

أبرز المواد
آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن ويناقشان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض

آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن ويناقشان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض

أبرز المواد

أمانة الرياض: انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي

أمانة الرياض: انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي
http://almnatiq.net/?p=909174
المناطق - واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني على الأعمال المرشحة لنيل جوائز مسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق، التي تمتد حتى 14 أكتوبر الجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة السكان ومساهمتهم في تطوير المدينة، والمحافظة على مواقعها التاريخية والحضارية.
وحددت لجان تحكيم المسابقة 30 عملاً تصميميًا تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسة، هي الشركات والمكاتب، فرق العمل، والطلاب والجهات الأكاديمية، مبينةً أن للمشارك حق التصويت لعمل واحد من كل فئة، بعد أن يطلع على تفاصيل التصاميم المرشحة وما احتوته من عناصر تتضمن دراسة الوضع الحالي للموقع، وتحليل لأفضل استخدامات تحيط به، وتقديم تصميم عمراني للمخطط العام، وتوفير حلول مستدامة صديقة للبيئة.
ويشكّل التصويت الإلكتروني 20% من نسبة تقييم الأعمال، فيما يمثل تقييم لجان التحكيم ما نسبته 80%، التي تضم نخبة من المتخصصين في مجال العمران، وهم الدكتور صالح الهذلول، والدكتور زاهر عثمان، والدكتورة سمية السليمان، والدكتور فيصل بن سليمان، والدكتور فهد اللهيم، والدكتور جاريث دوهرتي، والمهندس عبدالله الركبان، والمهندس بدر الحمدان، والمهندس علي الشعيبي، والمهندس عبدالمحسن الذياب.
وتضمنت التوجيهات الفنية للمسابقة، ضرورة مراعاة القيمة التاريخية لموقع جبل أبو مخروق، والعمل على الفكرة المبدئية للمخطط العام والتي تشكل 30% من نسبة المشروع ضمن المسابقة، وتقديم مخططات تحليلية ودراسات على شكل رسومات بيانية وأخرى ثلاثية أبعاد، والأخذ بالاعتبار ترشيد الاستهلاك والتكاليف التشغيلية وتقديم دراسات للمناطق المحيطة، وربط الموقع بأحد محطات النقل العام، والتماشي مع اشتراطات البناء في المنطقة.
ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بموقع جبل أبو مخروق انطلاقًا من قيمته الوطنيّة والتاريخية والحضارية، حيث كان يقصده الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، للتنزه ومشاهدة سباقات الخيول، وتستريح عنده القوافل التجاريّة القادمة من المنطقة الشرقيّة، ويُعد من أقدم الحدائق المنشأة في العاصمة، وجاءت تسميته نظرًا للتجويف الكهفي الذي يعتليه، والتشكلات الصخرية المتأثرة بعوامل التعرية وهطول الأمطار.

روابط ذات صلة

موانئ وتبادل تطلقان نظام إدارة الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي

موانئ وتبادل تطلقان نظام إدارة الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي
“صحة الرياض” تطلق حملة “أكتوبر العالمية” للتوعية بسرطان الثدي

“صحة الرياض” تطلق حملة “أكتوبر العالمية” للتوعية بسرطان الثدي
عبدالله العجلان رئيسا للجنة التجارة الالكترونية بغرفة الرياض

عبدالله العجلان رئيسا للجنة التجارة الالكترونية بغرفة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*