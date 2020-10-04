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ضمن موضوع الملتقى «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»،

ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر

ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=909179
المناطق - جدة

فتح ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي أبوابه أمام أبناء منطقة مكة المكرمة لوضع بصماتهم الإبداعية والرقمية ضمن موضوع الملتقى «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، عبر تقديم مبادرات وبرامج تخدم أهداف الملتقى لهذا العام، والتي تستهدف مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة، وتفعيل دور الأفعال لإكساب المهارات الحديثة، وسيستمر استقبال المشاركات حتى 27 أكتوبر.

جوائز نوعية

يقدم ملتقى مكة الثقافي هذا العام والذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقاً للأثر الإيجابي، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

الشروط العامة

تأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة، وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، وأن يكون المشارك – أو أحد المشاركين على الأقل – سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في المملكة، كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى.

الشروط العامة لمبادرات ملتقى مكة الثقافي الفردية:

– منطلقة من منطقة مكة المكرمة

– مرتبطة بشعار الملتقى للعام 1442 (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)

– أن يكون المشارك – أو أحد المشاركين على الأقل – سعودي الجنسية

– أن يكون جميع أعضاء الفريق مقيمين في المملكة

– يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى

أن تتضمن المبادرة المقدمة:

– إضافة معرفية وتسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي

– أن تعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة

– تعطى أولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع في مجال محدد أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية

– أن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعى حقوق الملكية الفكرية

– تسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل

– رفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع «مبادرتي»

– سيتم استقبال المشاركات حتى تاريخ 10/3/1442 الموافق 27/10/2020

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