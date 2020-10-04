احدث الأخبار

ببالونات بيضاء.. لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام
أبرز المواد
 ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر
أبرز المواد
 شفاعة أمير الجوف تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة القريات
منطقة الجوف
 أمانة الرياض: انطلاق مرحلة التصويت الإلكتروني لمسابقة تصميم موقع جبل أبو مخروق التاريخي
منطقة الرياض
 أمانة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التحضيري للاستعداد لموسم الأمطار
منطقة الحدود الشمالية
 سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات
أبرز المواد
 آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن ويناقشان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 اللجنة الميدانية للتوطين بالمجاردة تكثف جولاتها الميدانية وتصادر كميات من الخضار والمواد الغذائية
منطقة عسير
 الحويطي يباشر عمله رئيساً لبلدية خميس مشيط
منطقة عسير
 أمير منطقة القصيم يصدر قراراً بتكليف الحصين متحدثاً رسمياً لإمارة المنطقة
منطقة القصيم
 وزارة الدفاع تعلن 1493 وظيفة متنوعة في 21 منطقة لكافة المؤهلات
أبرز المواد
ببالونات بيضاء.. لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت

ببالونات بيضاء.. لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام

“الغذاء والدواء”: رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام

أبرز المواد
ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر

ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر

أبرز المواد
شفاعة أمير الجوف تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة القريات

شفاعة أمير الجوف تثمر عن تنازل أولياء دم أحد المجني عليهم بمحافظة القريات

منطقة الجوف

ببالونات بيضاء.. لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت

ببالونات بيضاء.. لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت
http://almnatiq.net/?p=909189
المناطق - وكالات

أحيى عشرات الأشخاص، الأحد، ذكرى مرور شهرين على انفجار مرفأ بيروت، معربين عن غضبهم إزاء تحقيق يراوح مكانه ومسؤولين لا يحرّكون ساكنا، ومطلقين في أجواء العاصمة ومن أمام ركام المرفق المدمّر بالونات ترمز إلى الضحايا.

وأوقع انفجار الرابع من أغسطس أكثر من 190 قتيلا و6500 جريح، ودمّر أحياء بكاملها.

وبعد مرور شهرين على الانفجار لم يتوصّل التحقيق اللبناني إلى كشف ملابساته كما لم يتم الإعلان عن أي نتائج.

والأحد، بعيد الساعة السادسة عصرا (15,00 ت غ) وفي التوقيت نفسه الانفجار الذي دمّر مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية، أطلقت في سماء بيروت عشرات البالونات البيضاء التي كتبت عليها أسماء الضحايا من منطقة مطلة على المرفأ، وفق مصّور وكالة فرانس برس.

وبثت عبر مكبّرات الصوت أغان لبنانية على غرار “لبيروت” للسيدة فيروز.

ورفع المشاركون في إحياء الذكرى من نشطاء وأقارب الضحايا صور أحبائهم الذين قضوا في الانفجار، وقد قطعوا الطريق لفترة وجيزة.

وأعربوا عن غضبهم إزاء القادة السياسيين، وقد حمّلوهم مسؤولية الفاجعة بسبب فسادهم وانعدام كفاءتهم.

وقالت سامية وهي أم لتوأمين يبلغان تسع سنوات أفقدها الانفجار زوجها الذي كان يعمل في المرفأ “نعيش العذاب كل يوم. يستكثرون علينا أن نعرف من ارتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

وتابعت “إنها حرقة العمر. أولادي حرموا من كلمة +بابا+ كل العمر”.

من جهتها، قالت سلوى التي فقدت خالها في انفجار المرفأ حيث كان يعمل “خالي بالنسبة لي كان مثل ابي”.

وذكرت سلوى بالعامية “الله يسامحكن”، وأضافت “نطالب بمعاقبة كل المسؤولين عن هذا الانفجار”، قبل ان تقاطعها امرأة بالعامية “الله ينتقم منهن”.

وبحسب الرواية الرسمية، وقع الانفجار في مستودع كانت تخزّن فيه كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات “من دون تدابير احترازية”.

وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقا محليا أفضى إلى الآن إلى توقيف نحو عشرين شخصا.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء”: رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام

“الغذاء والدواء”: رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام
ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر

ملتقى مكة الثقافي يفتح استقبال مشاركات أبناء المنطقة حتى 27 أكتوبر
سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات

سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان دون إصابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*