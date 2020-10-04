الاتفاق يستأنف تحضيراته بفترتين.. ويحتضن حفل الرعاية الطبية‬

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021..

وكان تدريب الفترة الصباحية أقيم في أحد الأندية الصحية بالدمام، خاض خلاله لاعبو الفريق عبر مجموعتين تدريب تقوية العضلات، فيما تركز تدريب الفترة المسائية والذي جرى على ملعب عبد الله الدبل بالنادي على الجانب الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، فبعد الإحماء والدوران حول الملعب، وأداء التمارين اللياقية، قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية ومنها تدريب الوصول والإنهاء على المرمى بثلاث لمسات، وتدريب الاستحواذ والتحرك بدون كرة، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من لاعبي الوسط والهجوم تدريب الكرات الثابتة والمتحركة والتسديد على حراس المرمى.

وفي سياق آخر يقيم نادي الاتفاق بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالله الدبل حفل توقيع عقد الرعاية الطبية للنادي للموسم الرياضي 2020/2021 مع المستشفى السعودي الألماني بالدمام وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم غدٍ الاثنين في قاعة المؤتمرات بالنادي.