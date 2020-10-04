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أمانة الجوف تشارك في يوم سرطان الثدي بالأضواء الوردية

أمانة الجوف تشارك في يوم سرطان الثدي بالأضواء الوردية

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أمانة الجوف تشارك في يوم سرطان الثدي بالأضواء الوردية

أمانة الجوف تشارك في يوم سرطان الثدي بالأضواء الوردية
http://almnatiq.net/?p=909195
المناطق - الجوف

شاركت أمانة منطقة الجوف في فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي من خلال إضاءة مبانيها وعدد من الجسور والميادين والشوارع الرئيسية باللون الوردي في مبادرة للتعبير عن مساندة ودعم مرضى سرطان الثدي والمساهمة في الجهود التوعوية حول المرض.

وتتضمن الفعاليات التي تنظم في شهر أكتوبر من كل عام على المستوى العالمي وفي داخل المملكة توعية المجتمع، خاصة النساء عن عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، والفئة المستهدفة، ومكان توفر الخدمة، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص أمانة الجوف على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية والصحية والتوعوية، ضمن جهودها لخدمة المجتمع، ولدعم مرضى السرطان وتسليط الضوء على أهمية إتباع سبل الوقاية والفحص المبكر ومساندة مختلف الجهات العاملة في مجال التثقيف والتوعية الصحية.

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