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بمشاركة 17 فريق .. الإعلان عن قرعة ” بطولة الكأس ” لرابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك

بمشاركة 17 فريق .. الإعلان عن قرعة ” بطولة الكأس ” لرابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=909201
المناطق- تبوك:

أعلنت رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك لكرة القدم اليوم ، عن قرعة ” بطولة الكأس ” التي ستقيمها الرابطة خلال الفترة من 22/ 02 / للعام الجاري 1442هـ , وحتى السادس من شهر ربيع الأول 1442هـ ، على ملاعب قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي ، بمشاركة 17 فريق .
وأكد رئيس مجلس إدارة الرابطة محمد بن حمود الشهري أن جميع المباريات ستلعب بنظام خروج المغلوب ، ليتبقى فريق واحد يتوج بطلا للنسخة الحالية في دورتها الأولى ، وستقام وفق الإجراءات المتبعة في كرة القدم وبكافة قوانينها ، لاسيما في الفترة الحالية التي يمنع فيها حضور الجماهير ، والإلتزام بالتباعد المجتمعي وكل مايحقق سبل الوقاية والحماية للاعبي الفرق المشاركة .
وأضاف : تسعى رابطة تبوك من خلال إقامة مثل هذه البطولات لتحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في المنطقة ، بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030 .

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