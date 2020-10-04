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“إدارة الدين” و”كفاءة الإنفاق” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

“إدارة الدين” و”كفاءة الإنفاق” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
http://almnatiq.net/?p=909209
المناطق - واس

وقع المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة، لهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية.
ووقع المذكرة من جانب المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.
وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على البحث عن الحلول الفنية المناسبة لتمويل المشاريع الحكومية وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة الأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
وأوضح السيف أن المذكرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهما، مشيرًا إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفقا على الأسس التي من شأنها الإسهام في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية، مع تحديد إطار زمني للتعاون.
وبين أن المذكرة تتوافق مع أهداف المركز التي يأتي من ضمنها تأمين تمويل المشاريع الحكومية والعمل على إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث سيتم وفق ما جاء في المذكرة مراجعة وبحث فرص تمويل العديد من المشاريع حسب معايير يحددها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تمكين المشاريع الإستراتيجية في رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أفاد المهندس عبدالرزاق العوجان أن مذكرة التفاهم جاءت من منطلق وجود أهداف مشتركة بين الطرفين وقدرة كل منهما على العمل مع الآخر، خصوصاً وأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يقوم بدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الواردة في تنظيم المركز، بينما يقع ضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها.
وقال: “على ضوء ذلك التقت إرادة الطرفين على إبرام هذه المذكرة بينهما”، مبدياً تفاؤله بنجاح التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

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