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فتح باب التقديم على جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

فتح باب التقديم على جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=909212
المناطق - واس

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة عن فتح باب التقديم لجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية بدءاً من الرابع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الخامس عشر من شهر يناير المقبل، وذلك بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة .
وتشمل الجائزة ثلاثة مسارات، وهي البراعم والشباب، التدريب والتعليم، الصحة العامة، بمجموع جوائز قيمتها مليون دولار، عبارة عن منح بحثية تبدأ من من 80 ألف دولار أمريكي إلى 120 ألف دولار أمريكي، لتمويل كل مشروع بحثي سيتم تحديده من قبل اللجنة المستقلة، التي أنشأتها الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا AISTS في العاصمة السويسرية لوزان.
وتهدف الجائزة إلى دعم الأبحاث التي تثري الطموح وتعتمد على النهج العلمي اللغوي السليم والتي تجيب على الأسئلة البحثية الأكثر تساؤلًا، كما تلقي الضوء على الفرص الملحة في المجال الرياضي السعودي.
وحدد معهد إعداد القادة مع الشريك العلمي جامعة AISTS السويسرية، معايير وشروط القبول للمشاركة في الجائزة، وأبرزها أن يكون الباحثون الرئيسون والباحثون المشاركون طلبة أو حملة برنامج الدكتوراة فأعلى في تخصص أكاديمي أو مجال مهني، أو لديهم خبرة سابقة في مهنة متخصصة بالرياضة، وكذلك يجب أن تستهدف مقترحات البحث الأكاديمي دراسة الرياضة على نطاق واسع في إطار المجالات الثلاثة المحددة، وأن تكون مرتبطة بالسياق الرياضي في المملكة العربية السعودية، على أن يكون الباحثون الرئيسون والمشاركون تابعين لمعاهد متخصصة على استعداد تام للعمل كمنظمة إدارية في حالة تم منح المنحة البحثية، كما يجب أن تكون الطلبات المقدمة من جامعات معترف بها ومعتمدة أو معاهد متخصصة بالرياضة، ويمكن للباحثين الرئيسين والمشاركين العمل على مشروع بحث واحد فقط لتقديمه في المسابقة في حال الحصول على المنحة، ولا يجوز للباحثين الرئيسين والمشاركين تقديم أكثر من طلب واحد في موعد التسليم المحدد للجائزة.

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