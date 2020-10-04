جامعة القصيم تُفعل يوم المعلم بمشاركة المعلمين وعدد من مدراء التعليم بالمنطقة.. غدًا

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تحتفي جامعة القصيم، مُمثلة بكلية التربية، يوم غدًا الإثنين والثلاثاء 18-19/2/1442هـ، باليوم العالمي للمعلم عن بعد تحت شعار “تبجيلا” وبعنوان “المعلمون: القيادة في الأزمات إعادة تصور المستقبل”، وذلك برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس الجامعة وبمشاركة عدد من مدراء التعليم بالمنطقة والمعلمين، حيث تقيم الجامعة احتفالية سنوية بالمعلم، بهدف تعزيز انتمائه لمهنته والارتقاء بها، وتساهم في تعزيز دوره في تنمية مستقبل الوطن.

كما تهدف كلية التربية لتحفيز المعلم على تأدية رسالته بمهنية عالية، إضافة إلى السعي إلى إبراز دور المعلم ومكانته، والإسهام في تكريمه وتعزيز مشاعر الجانب المهني لديه، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج بالشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة بالمعلم.

وتتناول فعاليات يوم المعلم لهذا العام، لقاءً مفتوحًا مع وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، ولقاء بعنوان “دور إدارة التعليم في تمكين القيادة لدى المعلم”، يقدمه مدير عام تعليم القصيم الأستاذ محمد الفريح، إضافة إلى ندوة بعنوان “المعلم والبدائل التربوية والتعليمية في الأزمات” بمشاركة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البلطان عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور محمد بن صالح العجلان عميد عمادة شؤون الطلاب، والدكتورة منى بنت صالح الوزان رئيسة قسم رياض الأطفال، وبإدارة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد التويجري رئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

وتقدم الكلية مجموعة من المحاضرات وورش العمل الموجهة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة تتناول مهارات التواصل مع الطلاب والتأثير فيهم يقدمها الدكتور حمد بن صالح الغنيم عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم، ومهارات التدريس عن بعد لمعلمي التربية الفنية: تعليم التشكيل بالطين نموذجاً تقدمها روان بنت محمد الغفيلي المحاضرة بقسم التربية الفنية، وكذلك محاضرة عن دور المعلم في التطمين النفسي وقت الأزمات يقدمها الدكتور صالح بن عبدالله الخلف رئيس قسم علم النفس، والتعلم القائم على الظواهر، يقدمها الدكتور سامي بن فهد السنيدي عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس، بالإضافة إلى الإعلام الرقمي والدور الإعلامي للمعلم يقدمها الأستاذ فهد بن وازع بن نومه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإشراف التربوي الداعم للمعلم يقدمها الدكتور سليمان بن مبارك السنيدي من إدارة التخطيط والتطوير بتعليم القصيم، وكذلك مهام هامة لمعلمي التربية الخاصة للدكتور محمد بن إبراهيم العجلان عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة، ومحاضرة حول “التعليم من أجل التنمية المستدامة أدوار جديدة للمعلم” يقدمها الأستاذ الدكتور محسن بن عبدالرحمن المحسن عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية.

من جهته، أوضح عميد كلية التربية الدكتور خالد الحميضي أن تفعيل يوم المعلم يهدف إلى رفع مكانة مهنة المعلم، التي تحمل رسالة عالية المنزلة تحظى باهتمام الجميع، لما لها من تأثير عظيم في حاضر الأمة ومستقبلها، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم، من خلال رؤية وخطة استراتيجية مستقبلية طموحة، هي رؤية ٢٠٣٠، وذلك بتبني مشروع تطوير شامل للتعليم، والتعريف بمهنة المعلم وبأهمية الدور الذي يضطلع به في بناء المجتمع ومستقبله، ونشر ثقافة تكريم المعلم والاحتفاء به، وأنه موضع تقدير المجتمع واحترامه وثقته.

وأضاف “الحميضي” أن الاحتفالية تتناول كذلك طرق رفع الروح المعنوية للمعلم ليؤدي رسالته بمهنية عالية وعلى أكمل وجه، وتعزيز التواصل بالمعلم والجهات المسؤولة عنه قبل الخدمة وأثنائها، ومنها كليات التربية وإدارات التعليم، لإثراء الجانب المهني لدى المعلم من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة، وتبادل الخبرات بين المعلمين، إضافة إلى استعراض التجارب التعليمية الناجحة والمميزة في الميدان التربوي، وتكريم مجموعة من المعلمين المميزين في الميدان التربوي ممن هم على رأس العمل أو المتقاعدين.

