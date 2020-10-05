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بفوزه على مضيفه ليفانتي.. ريال مدريد يتربع على صدارة الدوري
http://almnatiq.net/?p=909227
المناطق - الرياض

تربع ريال مدريد حامل اللقب على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليفانتي 2-0 ضمن المرحلة الخامسة من الدوري.
وسجل أهداف اللقاء اللاعب فينيسيوس جونيور بتسجيله هدف السبق في الدقيقة (16)، قبل أن يضيف بنزيمة هدف تأكيد الانتصار في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (90+5).
وبتسجيله الهدف الثاني في مرمى ليفانتي يصل الفرنسي كريم بنزيمة لهدفه رقم الـ250 بقميص فريق ريال مدريد.
وبهذا الفوز رفع ريال رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

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