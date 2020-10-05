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وزير الصحة اليمني يثمن الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان

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وزير الصحة اليمني يثمن الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان

وزير الصحة اليمني يثمن الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان
http://almnatiq.net/?p=909230

افتتح وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم، وبحضور وزيري الثقافة مروان دماج، والشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، وحدة البيولوجيا الجزئية ( البي سي ار) الخاصة بفحوصات فيروس كورونا في مركز العزل بمدينة عتق، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وثمن الوزير باعوم الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية, منوهاً برفده لمراكز العزل في كل من مأرب والمهرة وحضرموت الساحل والوادي بأجهزة مماثلة لفحص كورونا وذات تشخيص دقيق.

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