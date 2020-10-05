الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة

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http://almnatiq.net/?p=909244
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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