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الزكاة والدخل: هذه المعاملات تخضع لضريبة «التصرفات العقارية» بنسبة 5%

الزكاة والدخل: هذه المعاملات تخضع لضريبة «التصرفات العقارية» بنسبة 5%
http://almnatiq.net/?p=909246
المناطق_الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع وما في حكمه، تكون خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% على كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع وما في حكمه، بما في ذلك بيع العقارات الشخصية المستخدمة من قبل البائع كسكن شخصي قبل بيعها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت،اليوم الأحد، تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

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