الزكاة والدخل: هذه المعاملات تخضع لضريبة «التصرفات العقارية» بنسبة 5%

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع وما في حكمه، تكون خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% على كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع وما في حكمه، بما في ذلك بيع العقارات الشخصية المستخدمة من قبل البائع كسكن شخصي قبل بيعها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت،اليوم الأحد، تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.