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أسعار النفط تصعد 2% مع تلميح أطباء ترامب إلى خروجه من المستشفى

أسعار النفط تصعد 2% مع تلميح أطباء ترامب إلى خروجه من المستشفى
http://almnatiq.net/?p=909248
المناطق_وكالات

زادت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعرا على نطاق واسع.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل ، إذ ربح 84 سنتا بما يعادل 2.1 بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا، أو 2.5 بالمئة، إلى 37.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما جاء علاوة على مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محلللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

هذا وشهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زيادة في إنتاجها لقرب ثلاثة أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بعد أن خففت قوات من الشرق حصارا على البنية التحتية النفطية للبلاد.

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