رسو ثالث ناقلة وقود إيرانية في ميناء فنزويلي

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ذكرت بيانات “رفينيتيف أيكون”، ومصدر مطلع، أن الناقلة الأخيرة ضمن مجموعة من ثلاث ناقلات وقود إيرانية رست بميناء جواراجواو في شرق فنزويلا يوم الأحد، وذلك بعدما وعد الرئيس نيكولاس مادورو بإعادة المعروض من الوقود إلى وضعه الطبيعي في البلد الذي يعاني من شح البنزين.

ونقلت السفن الثلاث التي بدأت في الوصول قبل أيام زهاء 820 ألف برميل من الوقود إلى البلد الواقع بأميركا الجنوبية، حيث أدى النقص الحاد في البنزين إلى موجة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مادورو قبل أيام خطة جديدة لتوزيع البنزين بنظام الحصص اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكر مصدر مطلع أن الناقلة “فاكسون” دخلت المياه الفنزويلية يوم السبت، ورست في ميناء جواراجواو المرتبط بمنشأة “بويرتو لاكروز” للتكرير ظهر يوم الأحد. ورست الناقلتان الأخريان في منشأتي تكرير بغرب ووسط البلاد.