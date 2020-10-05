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بريطانيا: خلل فني تسبب في تأخير إدراج 16 ألف إصابة بـكورونا

بريطانيا: خلل فني تسبب في تأخير إدراج 16 ألف إصابة بـكورونا
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المناطق_الرياض

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن خللاً فنياً تسبب في تأخير إدراج نحو 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإحصاءات اليومية في الآونة الأخيرة.

وذكرت هيئة الصحة العامة أنه خلال الفترة بين 25 سبتمبر و 2 أكتوبر لم تدرج انجلترا 15 ألفاً و481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في التقارير اليومية في ذلك الوقت، مما يعني أن العدد الحقيقي للحالات خلال تلك الأيام كان أعلى بكثير.

وقالت هيئة الصحة في إنجلترا إن كل شخص قد تم إخطاره بنتائج الاختبار الإيجابية.
وجرى إضافة بعض الحالات غير المعلن عنها بعد ذلك إلى حصيلة يوم السبت البالغة 12872 حالة جديدة وحصيلة يوم أمس الأحد التي بلغت 22961 حالة، في جميع أنحاء بريطانيا.

وبحسب ما ورد تم حل مشكلة الخلل الفني وتم تسليم جميع الحالات في وقت لاحق إلى نظام الاختبار والتتبع ، الذي يتابع المخالطات الحديثة للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن بريطانيا أعلنت عن تسجيل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ مارس.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي عن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا هذا الشهر.

وارتفع عدد الفحوصات اليومية في بريطانيا بسرعة إلى ما يقرب من 200 ألف حالة، في حين تم فرض إجراءات محلية في مناطق واسعة من شمال إنجلترا وأجزاء من اسكتلندا وويلز.

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