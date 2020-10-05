للمرة الثانية.. نيوزيلندا بلا كورونا

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، (الإثنين)، رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفايروس «مرة أخرى».

وقالت أردرن: «لقد تمسك سكان أوكلاند ونيوزيلندا بالخطة التي نجحت مرتين الآن، وتغلّبوا على الفايروس مرة أخرى».

وأشارت أردرن إلى أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء، سيتمّ خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأّول، وهو الساري في بقيّة البلاد. وهذا يعني أنه من الآن فصاعدًا لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة.