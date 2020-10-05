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“شؤون الحرمين” تشدّد على المعتمرين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية

“شؤون الحرمين” تشدّد على المعتمرين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية
http://almnatiq.net/?p=909292
المناطق_مكة

وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ميدانياً على وصول المعتمرين إلى رحاب المسجد الحرام.

وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإشراف على دخول المعتمرين إلى رحاب البيت العتيق وفق إجراءات محكمة لضمان سلاسة التفويج عبر الأبواب المخصصة للمعتمرين للدخول والخروج منها.

وشددت الرئاسة على إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الجائحة العالمية وذلك حفاظاً على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة, وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-

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