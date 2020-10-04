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 «هيئة النقل» تضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه
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بلدية رأس تنورة تضبط 240 كلجم لحوم مجهولة المصدر من سيارة مخالفة

بلدية رأس تنورة تضبط 240 كلجم لحوم مجهولة المصدر من سيارة مخالفة

المنطقة الشرقية
المملكة: مؤشر مديري المشتريات يشير لنمو إنتاج القطاع الخاص لأول مرة في سبعة أشهر

المملكة: مؤشر مديري المشتريات يشير لنمو إنتاج القطاع الخاص لأول مرة في سبعة أشهر

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إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب

إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب

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بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط

بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط

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بلدية وادي جازان تنفذ أعمال سفلتة في المركز

بلدية وادي جازان تنفذ أعمال سفلتة في المركز
http://almnatiq.net/?p=909293
المناطق_جازان

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