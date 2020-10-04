بلدية وادي جازان تنفذ أعمال سفلتة في المركز

تنفذ بلدية وادي جازان ممثلة بإدرة الشؤون الفنية حالياً أعمال السفلتة في قرية الخضراء الجنوبية ، وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن مشروع السفلتة شمل قرية الخضراء الجنوبية وذلك من خلال ردم وتهيئة وسفلتة الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، هذا بالاضافة إلى استمرار أعمال البلدية حالياً في تهيئة الجزر الوسطية وتبليطها في قرية الماطري، وقال الألمعي أن البلدية تعمل وبشكل مستمر وفق خطة شاملة بالرفع من مستوى الخدمات البلدية في قرى المركز كافة بما يتوافق مع طموح الأهالي.