بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط

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المناطق_وكالات

تعتزم بريطانيا إعطاء الأولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد عند توافر اللقاح للمسنين والعاملين في مجالات معرضة للعدوى من دون تنظيم حملة تلقيح معممة على جميع السكان، على ما أوضحت مسؤولة الملف في الحكومة.

وقالت كايت بينغهام، التي عينتها الحكومة في الربيع رئيسة لمجموعة العمل المكلفة بالتلقيح ضد وباء كوفيد-19، متحدثة لصحيفة “فاينانشل تايمز” Financial Times إنه لن يكون هناك أي حملة تلقيح عامة.

وأوضحت في المقابلة، التي نشرتها الصحيفة مساء الأحد على موقعها الإلكتروني: “إننا بحاجة فقط لتلقيح كل الأشخاص المعرضين للخطر”.

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