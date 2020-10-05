زراعة 15 ألف زهرة شتوية هذا العام في عين دار بالمنطقة الشرقية

المناطق_الدمام

قامت بلدية عين دار بزراعة الزهور الشتوية بشوارع وميادين عين دار، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تحسين المشهد الحضري، وزيادة مساحات الزهور المزروعة.

وأوضح رئيس بلدية عين دار المهندس بادي بن فهيد القحطاني أن إدارة الحدائق والتجميل زرعت أكثر من خمسة آلاف زهرة ووردة متنوعة، شملت الشوارع الرئيسية والميادين ومبنى البلدية ومباني عدد من الجهات الحكومية, لتشمل بعد ذلك والحدائق والمنتزهات, مشيرا إلى أن المتوقع خلال الموسم الشتوي الحالي زراعة ما يزيد عن 15000 زهرة.

وأبان أن بلدية عين دار تسعى لتغطية أغلب الطرق والحدائق العامة والميادين بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف المختلفة تضفي مظهراً جماليا وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة، وتزيد نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن الزهور التي تعمل بلدية عين دار على زراعتها في المواسم الثلاثة من العام، هي مجموعة نباتات عشبية لها القدرة على النمو وإنتاج الأزهار متعددة الألوان، لافتا إلى أن زراعة الزهور للشوارع الرئيسة, والميادين العامة والطرقات الرئيسة والمساحات المحيطة بالتقاطعات تتم وفق تنسيق جمالي متميز.