احدث الأخبار

إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب
أبرز المواد
 بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط
أبرز المواد
 السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي عالمياً خلال ذروة كورونا
أبرز المواد
 الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل “الحسن” نصراوي
أبرز المواد
 بلدية وادي جازان تنفذ أعمال سفلتة في المركز
منطقة جازان
 “شؤون الحرمين” تشدّد على المعتمرين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يسيطر على حريق المخلفات بالرياض
أبرز المواد
 أسعار النفط تصعد 2% مع تلميح أطباء ترامب إلى خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 «هيئة النقل» تضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه
أبرز المواد
 للمرة الثانية.. نيوزيلندا بلا كورونا
أبرز المواد
 بريطانيا: خلل فني تسبب في تأخير إدراج 16 ألف إصابة بـكورونا
أبرز المواد
إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب

إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب

أبرز المواد
بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط

بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط

أبرز المواد
السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي عالمياً خلال ذروة كورونا

السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي عالمياً خلال ذروة كورونا

أبرز المواد
الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل “الحسن” نصراوي

الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل “الحسن” نصراوي

أبرز المواد

إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب

إحالة 7 قضاة ب المجلس الأعلى للقضاء إلى دائرة التأديب
http://almnatiq.net/?p=909309
المناطق_الرياض

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن -بعون الله- منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة

روابط ذات صلة

بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط

بريطانيا عن لقاح كورونا: سنعطيه للمعرضين للخطر فقط
السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي عالمياً خلال ذروة كورونا

السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي عالمياً خلال ذروة كورونا
الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل “الحسن” نصراوي

الصفقة الثامنة المحلية.. بعد منتصف الليل “الحسن” نصراوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*