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بلدية رأس تنورة تضبط 240 كلجم لحوم مجهولة المصدر من سيارة مخالفة

بلدية رأس تنورة تضبط 240 كلجم لحوم مجهولة المصدر من سيارة مخالفة

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بلدية رأس تنورة تضبط 240 كلجم لحوم مجهولة المصدر من سيارة مخالفة

بلدية رأس تنورة تضبط 240 كلجم لحوم مجهولة المصدر من سيارة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=909318
المناطق_الدمام

تمكنت بلدية رأس تنورة مؤخراً، من ضبط ما يقارب ٢٤٠ كلجم من اللحوم مجهولة المصدر في سيارة نقل تفتقر لاشتراطات التعبئة والنقل، والاشتراطات الصحية أثر بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضح رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن إدارة صحة البيئة في البلدية ضبطت سيارة نقل، تنقل ما يقارب ٢٤٠ كيلو جرام من اللحوم بطريقة غير صحية و مخالفة لشروط التعبئة والنقل، والاشتراطات الصحية، إضافة الى عدم توفر شهادة صحية للعامل، وكذلك استخدام مركبة غير مرخصة صحيا، وتمت مصادرة واتلاف كافة المواد التي تم ضبطها، و عمل الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكد المهندس القرني بأن البلدية حريصة على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة لكافة أفراد المجتمع وتوفير أهم الخدمات الصحية لهم، وأن البلدية، تقوم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الصحية ومختلف منافذ البيع بجولات صباحية وأخرى مسائية، وأن العمل على ذلك مستمر للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز 940

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