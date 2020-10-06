استشاري : 21% من أفراد المجتمع عانى الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي

قال استشاري طب وعلاج نفسي الدكتور أحمد الهادي، إن 21% من أفراد المجتمع السعودي عانى أعراض الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن فريقاً بحثياً قام بعمل دراستين؛ واحدة على عامة أفراد المجتمع وأخرى على طلاب الجامعات، مشيراً إلى أن نسبة الاكتئاب ما قبل فترة “كورونا” كانت 6% من إجمالي أفراد المجتمع

وأضاف أن 22% من طلاب الجامعات فكروا بالانتحار خلال فترة الحجر المنزلي و49% عانوا من الاكتئاب، مشيراً إلى أن الدراسة أجريت في نهاية الترم الثاني من السنة الماضية