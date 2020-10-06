احدث الأخبار

استشاري : 21% من أفراد المجتمع عانى الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي
أبرز المواد
 المملكة: تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة
أبرز المواد
 بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل
أبرز المواد
 إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح
أبرز المواد
 زراعة 15 ألف زهرة شتوية هذا العام في عين دار بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 رائد فضاء يكشف لغز الأجسام المضيئة التي تحلق فوق الأرض.. فيديو
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن مجال حقوق المرأة لديها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات
أبرز المواد
 هل أدى التركيز على غسل اليدين وليس الكمامات لتفشي كورونا؟
أبرز المواد
 الرئيس الأرميني: التدخل التركي يمكن أن يؤدي إلى تطهير عرقي
أبرز المواد
 إيران مطالبة بدفع 1.4 مليار لاختفاء موظف إف بي آي في 2007
أبرز المواد
 إسرائيل تقصف هدفا عسكريا لحماس في غزة
أبرز المواد
 الرياض تستعد لانطلاقة المنتدى العالمي للقيم الدينية لقمّة العشرين أكتوبر الجاري
أبرز المواد
استشاري : 21% من أفراد المجتمع عانى الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي

استشاري : 21% من أفراد المجتمع عانى الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي

أبرز المواد
المملكة: تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة

المملكة: تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة

أبرز المواد
بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل

بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل

أبرز المواد
إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح

إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح

أبرز المواد

استشاري : 21% من أفراد المجتمع عانى الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي

استشاري : 21% من أفراد المجتمع عانى الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي
http://almnatiq.net/?p=909323

قال استشاري طب وعلاج نفسي الدكتور أحمد الهادي، إن 21% من أفراد المجتمع السعودي عانى أعراض الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن فريقاً بحثياً قام بعمل دراستين؛ واحدة على عامة أفراد المجتمع وأخرى على طلاب الجامعات، مشيراً إلى أن نسبة الاكتئاب ما قبل فترة “كورونا” كانت 6% من إجمالي أفراد المجتمع

وأضاف أن 22% من طلاب الجامعات فكروا بالانتحار خلال فترة الحجر المنزلي و49% عانوا من الاكتئاب، مشيراً إلى أن الدراسة أجريت في نهاية الترم الثاني من السنة الماضية

روابط ذات صلة

المملكة: تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة

المملكة: تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة
بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل

بندر بن سلطان عن الخلاف مع قطر: دولة هامشية القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل
إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح

إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*