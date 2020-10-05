شاهد.. مواطن يحول مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات إلى “بُن” تنتج 3 طن سنويا

المناطق- الرياض

استطاع مزارع سعودي في محافظة الدائر بجازان تحوبل مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات إلى مزرعة “بُن”، تنتج 3 طن سنوياً.

وأوضح المواطن في تقرير مصور نشرته وزارة البيئة المياه والزراعة، أن الحكومة شجعته وساعدته على التحول إلى زراعة البن، منن خلال إشراكه في برنامج وزارة البيئة وتوفير خزان مياه في مزرعته.

وبين أن الزراعة الحالية أدرت عليه ربحا أضعاف ما كان يجنيه من القات، خاصة مع اشتراكه في مهرجان البن في المنطقة وتحول المزرعة إلى راعية سياحية.