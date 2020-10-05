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الشيخ السديس يشارك بتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام

الشيخ السديس يشارك بتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام

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الشيخ السديس يشارك بتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام

الشيخ السديس يشارك بتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=909336
المناطق - الرياض

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتوزيع عدد من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام وذلك ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” في عامها الخامس.
واشتملت الهدايا على كمامات ومعقمات حيث راعت الحملة هذا العام تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى المسجد الحرام.

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