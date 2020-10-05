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نصائح من “الصحة” لمرضى الربو عند الشعور بأعراض كورونا

نصائح من “الصحة” لمرضى الربو عند الشعور بأعراض كورونا
http://almnatiq.net/?p=909339
المناطق - الرياض

قدّمت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو عند الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” أنه في حال الإصابة بالإنفلونزا أو أي عدوى تنفسية أخرى، فإنه لابد من إتباع الإجراءات والخطوات الوقائية التي ننصح بها دائمًا والمتمثلة في “غسل اليدين، أو تعقيمها باستمرار، إلى جانب تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والحصول على قسط كاف من النوم والراحة، إضافة إلى الإكثار من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوية”.
كما نصحتهم بضرورة الإقلاع عن التدخين لأنه قد يزيد من احتمالية العدوى، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو، مؤكدة أهمية التواصل مع الطبيب المعالج، والاتصال على 937 إذا طرأت عليهم أي أعراض تنفسية.

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