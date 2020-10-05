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رئيس هيئة حقوق الإنسان يدشن ورشة تدريبية عن حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ

رئيس هيئة حقوق الإنسان يدشن ورشة تدريبية عن حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ

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رئيس هيئة حقوق الإنسان يدشن ورشة تدريبية عن حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ

رئيس هيئة حقوق الإنسان يدشن ورشة تدريبية عن حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ
http://almnatiq.net/?p=909341
المناطق - الرياض

دشن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم، ورشة تدريبية “عن بعد” تحت عنوان “حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ”، والتي تقام في جميع مناطق المملكة، بمشاركة عدد من المختصين وتستهدف منها الهيئة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاة ورجال التحقيق والضبط الجنائي والتنفيذ الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الورشة تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص، حيث جرى تطوير العديد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالة الجنائية في جميع القطاعات من جهة، بما يعزز منع الجريمة ومكافحتها من جهة أخرى، مشيراً لحرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجنى عليه حقه في جميع المراحل “القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ”.
وبين أن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لتلك الحقوق، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتدادًا لم تصبو إليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية وأن حقوقه مصونة محفوظة.
وأضاف معاليه أن الورشة التدريبية تناقش عدة محاور هي المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي النظام العدلي السعودي، وضمانات المتهم وحقوق الإنسان، والحق في مكافحة الجريمة، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المحاكم الجنائية الدولية ودورها في حماية الحقوق، والمحاكم الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، بالإضافة إلى الحقوق المكفولة للمتهم المجني عليه، وحقوق النزلاء والمسجونين، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.
وأشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن الورش ستنفذ في مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، والرياض والقصيم والشرقية، كما ستُنفذ في مناطق عسير وجازان والباحة ونجران إضافة إلى مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

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