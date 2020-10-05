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اجتماع لقيادات الأحوال المدنية يبحث مستوى الخدمات للمستفيدين وآلية استقبالهم

اجتماع لقيادات الأحوال المدنية يبحث مستوى الخدمات للمستفيدين وآلية استقبالهم

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اجتماع لقيادات الأحوال المدنية يبحث مستوى الخدمات للمستفيدين وآلية استقبالهم

اجتماع لقيادات الأحوال المدنية يبحث مستوى الخدمات للمستفيدين وآلية استقبالهم
http://almnatiq.net/?p=909344
المناطق - الرياض

رأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن إبراهيم الجلعود في مكتبه بالرياض، اجتماع قيادات الأحوال المدنية.
وناقش الاجتماع مستجدات الأعمال ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، والآلية المتبعة لاستقبالهم وإنهاء إجراءات معاملاتهم، إضافة إلى مراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأوضح اللواء الجلعود، أن الاجتماع يأتي لتبادل الخبرات فيما بين المشاركين للارتقاء بمستوى أداء إدارات الأحوال المدنية، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة إنجازها للمواطن والمقيم، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لاختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
وشهد الاجتماع استعراض ما تحقق من الإنجازات في مكاتب الأحوال المدنية خلال العام 1441هـ، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بتقييم الأداء وسبل تطويره وتجويده.

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