الأجواء الروحانية للمعتمرين

المناطق - واس

ينعم المعتمرين بالأجواء الروحانية مع تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية ووسائل السلامة ، حرصا على سلامتهم وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خدمات، وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم خلا أدائهم المناسك.

ويعيش ضيوف الرحمن أجواء إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.