تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للمعلم

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أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم احتفالا باليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام؛ تحت شعار “المُعلمون القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل”؛ نظمته إدارة الإشراف التربوي (بنين-بنات)وإدارة شؤون المعلمين ، وذلك تقديراً للمكانة والدور اللذين يحظى بهما المعلم في عملية البناء الاجتماعي والفكري لأجيال الغد، بحضور المدير العام محمد بن سليمان الفريح ، والمساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني ،والمساعد للشؤون التعليمية (بنين )محمد النصار والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات )هيفاء اليوسف ، وعدد من القيادات التعليمية ، وذلك في قاعة الشيخ محمد الخضير بمقر الإدارة العامة بمدينة بريدة وعبر الربط المرئي بمسرح الإدارات النسائية.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها المعلم أحمد البصيلي من مجمع الشيخ عبدالعزيز المسند لتحفيظ القرآن الكريم ، بعدها توالت فقرات الحفل التي تضمنت كلمة للإدارة العامة قدمها مدير إدارة الإشراف التربوي د. عبدالله السكاكر أبرز من خلالها اعتزاز وفخر الإدارة العامة بالمعلمين والمعلمات وتثمينها لكل صور التميز والابداع التقني في أدائهم لرسالتهم العظيمة ، ودورهم في تمكين التعلم للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم لتحقيق استدامة تعليمية في كل الظروف ، موضحا جهود الإدارة العامة في دعم ومساندة المعلمين والمعلمات .

تلاها عرض مرئي من إعداد إدارة الإعلام والاتصال استعرض مشاعر طلاب وطالبات تعليم القصيم وأولياء الأمور تجاه المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ، أعقبه كلمة المعلمين والمعلمات ألقتها المعلمة عبير البصيلي من الثانوية 28 أوضحت فيها بأن المعلم والمعلمة هما روح العملية التعليمية وأساسها الأول ، مشيرة إلى جهودهم الفعالة خلال منظومة التعليم عن بعد المتمثلة في منصة مدرستي.

بعدها دشن المدير العام مدونة ( رسول العلم : شكرا ) التي أطلقتها إدارة شؤون المعلمين للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالمعلم والمعلمة ، ثم كرم المدير العام المعلمين والمعلمات المجتازين لبرنامج زمالة مسك والحاصلين على شهادة كامبرج الدولي لمهارات التدريس باستخدام التقنيات الرقمية .

من جانبه ذكر المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني أن تكريم المعلم في اليوم العالمي للمعلم نابع من أهميتة و علو مكانته ورسوخ دوره حيث أنه المحرك الرئيس والمؤثر لقيادة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها ، وهو أهم مرتكزات نجاحها ،ويعول عليه بناء جيل واعد يسهم في النهوض بوطنه في جميع المجالات، منوهاً بما حققه المعلمين والمعلمات من مبادرات إبداعية ومهارات فعالة في قيادة التعليم عن بعد مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظروف الجائحة ،مؤكدا أن المعلمين والمعلمات محل فخر واعتزاز الجميع.

المساعد للشؤون التعليمية (بنين ) محمد النصار أكد على دور المعلم في بناء جيل متعلم يتحمل المسؤولية ويسهم في تطور مجتمعه وتحقيق نهضته. وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للمعلم نضع جهود المعلمين والمعلمات محط تقدير واعتزاز والتي تجلى بعضاً منها مع جائحة كورونا والتعليم عن بعد فكان لهم دور إيجابي فعال في قيادة هذه الفترة واستمرار العملية التعليمية فلهم منا تحية إجلال وتقدير.

من جهتها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية “بنات” هيفاء اليوسف أن اليوم العالمي للمعلم بمثابة فرصة سنوية لتقدير الإنجازات ونشر التوعية بالتحديات التي تواجه المعلمين ودورهم في تحقيق أهداف التعليم مشيدةً بالدور القيادي للمعلمين والمعلمات بوصفهم مكوناً مركزياً للابتكار في مجال التعليم وبمساهماتهم الجوهرية التي قدموها من أجل تسهيل استمرارية التعليم والتعلم عن بعد وما أثبتوه من الكفاءة والفاعلية والقدرة على الصمود على مستوى المنظومة عند أوقات الأزمات.

مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالعزيز السندي أشاد بأهمية دور المعلم ومكانته في المجتمع، إذ يعد ركيزة رئيسية في صياغة ملامح الغد، وفي يومهم العالمي يستحقون منا وقفة احترام وتقدير على جهودهم وما لديهم من رؤى مستقبلية في ظل التحديات الراهنة “ظل جائحة كورونا ” التي أفرزت لهم أدواراً جديدة وفرضت عليهم التعرف على مهارات أكثر حداثة، مؤكدين الاستمرار مهما كانت التحديات فنحن نحتفي بعظمة دورهم في بناء الأوطان ونهضة البلدان.