جامعة بيشة تحتفي باليوم العالمي للمعلم وتنظم ندوة عن الكفايات التدريسية وقت الأزمات

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شاركت جامعة بيشة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم لعام 2020م، تحت عنوان “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل”، وذلك بالشراكة مع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن”.

وأوضح سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي أن المعلم يضطلع بدور عظيم، في سبيل تعزيز مفاهيم التنمية والنهضة والازدهار للمجتمع والوطن. مؤكدًا أن المعلم في هذه البلاد المباركة يجد نفسه أمام دعم لامحدود من القيادة الرشيدة التي أولته اهتمًامًا كبيرًا من خلال توفير الإمكانيات التي تدعم رسالته السامية، باعتباره شريانًا رئيسًا في بناء القدرات الوطنية. مشيرًا إلى أنه في هذا اليوم يحتفل العالم بالمعلم ومهنته الجليلة، مثمنين ما يقدمه معالي وزير التعليم ووزارة التعليم والمؤسسات التعليمية لتجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها من خلال توظيف العمل التقني والابتكار.

من جهته نظم فرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” بجامعة بيشة بالتعاون مع كلية التربية الاثنين (18 صفر 1442هـ)، ندوة بعنوان: (الكفايات التدريسية وقت الازمات)، وتناولت الندوة التي أدارها د.سعيد بن فنيس الشهراني مدير فرع “جستن” ببيشة، ثلاثة محاور اشتملت على ورقة عمل بعنوان: إدارة الموقف التعليمي وقت الأزمات “جائحة كوفيد19” نموذجًا قدمها د. علي بن عوض الغامدي رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، وورقة عمل عن مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد قدمها د. مسفر بن خفير القرني وكيل كلية التربية للتطوير والجودة، وورقة عمل عن استشراف مستقبل التعليم وإعداد المعلم في ضوء الأزمات قدمتها د. نورة عوضة الأسمري وكيلة كلية التربية.