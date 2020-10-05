أمير جازان : نثمن جهود المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي 5 أكتوبر 2020

جازان - فضة عطيف

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، جهود المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي تحت شعار “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل” ، وأكد سموه أن المعلمين والمعلمات هم الأساس في صناعة القيادات في مختلف المسارات، والآمال معقودة عليهم لتنشئة جيل صالح يدفع عجلة التنمية في وطننا العزيز. وفي ظل جائحة كورونا استطاع المعلم السعودي تجاوز العقبات، ومواكبة المستجدات، واستخدام التقنيات المتطورة عن بعد ؛ لإكمال الرحلة التعليمية*.

وهنأ سموه ، بهذه المناسبة معلمي ومعلمات تعليم جازان و تعليم صبيا الذين ضربوا أروع النماذج والأمثلة في الإبداع والبذل والعطاء؛ لتسير العملية التعليمية والتربوية في مختلف الظروف وعلى أكمل وجه*.