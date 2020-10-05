الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعاً بحضور مدراء عموم التعليم بمكة المكرمة وجدة والطائف

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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اجتماعاً بحضور مدراء عموم التعليم بمكة المكرمة وجدة والطائف.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي ، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي ، ومدير عام التعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي على رحلة التعليم عن بُعد وخُطط الإدارات الثلاث في التعليم الافتراضي والإطار الإجرائي لخطة معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

واستعرض سموه إجراءات الرحلة التعليمية للطلاب المفقودين من منصة مدرستي حيث قامت الإدارات بتشكيل لجان لدعم ومتابعة الطلاب المفقودين من المنصة التعليمية وتعميم المهارات والتكليفات الأسبوعية المعتمدة من إدارة الإشراف التربوي .

واستمع سموه لشرح تعريفي عن منصة مدرستي حيث تُعد منصة تعليمية سعودية تتيح عملية التعليم التفاعلي عن بُعد بأدوات إثرائية متنوعة وفصول افتراضية بين الطلاب ومعلميهم ، كذلك مبادرة ” أسرتي مدرستي ” والهادفة إلى تعزيز دور الأسر تجاه أبنائهم و ذلك بتقديم الدعم و المساندة للأسر من خلال تدريبهم على برامج منصة مدرستي و إقامة حلقات نقاش معهم.

واستمع سموه لشرح تعريفي عن منصة مدرستي حيث تُعد منصة تعليمية سعودية تتيح عملية التعليم التفاعلي عن بُعد بأدوات إثرائية متنوعة وفصول افتراضية بين الطلاب ومعلميهم ، كذلك مبادرة ” أسرتي مدرستي ” والتي نفذها تعليم مكة وهدفت إلى تعزيز دور الأسر تجاه أبنائهم و ذلك بتقديم الدعم و المساندة للأسر من خلال تدريبهم على برامج منصة مدرستي و إقامة حلقات نقاش معهم.

ونُفذت المبادرة في 295 مدرسة، واستهدفت 31596 من أولياء الأمور، فيما بلغت حلقات النقاش 827 حلقة .