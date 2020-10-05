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محافظ حقل يرأس اجتماع السلامة المرورية

محافظ حقل يرأس اجتماع السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=909401
تبوك - علي العميري
رأس محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع على جدول الأعمال أبرزها ” استعراض النقاط السوداء للحوادث المرورية داخل وخارج المحافظة ومناقشة الحلول السريعة لمعالجتها تقنيا وهندسيا مع الجهات الحكومية ، ومناقشة معدلات الوفيات والاصابات خلال العام الماضي مقارنةً بالاعوام الماضية”.
وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ حقل الشكر للأعضاء على المساهمات المستمرة التي تعزز من مستوى السلامة المرورية بالمحافظة.

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