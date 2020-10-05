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“الشؤون الإسلامية” تبرم مذكرة تفاهم مع “البيئة” للاستفادة من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي

“الشؤون الإسلامية” تبرم مذكرة تفاهم مع “البيئة” للاستفادة من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي
http://almnatiq.net/?p=909407
المناطق - واس

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي مذكرة تفاهم بين الوزارتين بمقر وزارة الشؤون الإسلامية اليوم, بهدف ترشيد استهلاك المياه بالمنشآت التي تشرف عليها الشؤون الإسلامية والاستفادة المثلى من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي حولها.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز التكامل بالأدوار بين القطاعات الحكومية وتفعيل أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة لما يخدم الوطن ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل عبر منابرها الدعوية على رفع الوعي لدى المجتمع عن أهمية حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامة مواردها ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب العمل على ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد ، راجياً أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع والفائدة لتحقيق الأهداف والرؤى التي تخدم الوطن والمواطن.
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحقيقاً لأهداف وخطط منظومة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتنمية بيئة المملكة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والاستراتيجية الوطنية للبيئة، بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه القطاعات الحيوية، وزيادة مساهمته في التنمية وفق رؤية 2030.
وبين معاليه أن مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين تتمثل في ترشيد المياه والاستفادة المثلى من المياه الرمادية للمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي حولها، والتعاون في زيادة الوعي المائي والبيئي وتوضيح حجم الضرر الناتج عن الإسراف في استخدام مياه الوضوء، والتعاون في نشر الوعي من خلال المساهمة في إيصال الرسائل وتعزيز المسؤولية المجتمعية ذات العلاقة بالتوعية البيئية ، وتعزيز التعاون المشترك لكي تكون المشاريع البيئية متوافقة مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها والحفاظ على مواردها، والتوعية بأهمية ترشيد المياه والغذاء وتقليل الهدر فيهما.
حضر التوقيع معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

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