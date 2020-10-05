أمير القصيم يرأس اجتماعاً لعرض الجهود المبذولة باعتماد منصة مدرستي للتعليم عن بعد

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، اجتماعاً مع مدراء التعليم بالمنطقة ، لعرض المبادرات والجهود المبذولة بشأن تطبيق قرار معالي وزير التعليم باعتماد منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد.

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل من قبل المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح , عن جهود المدارس في دعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي ، وتفعيل التعليم الإلكتروني للفئات المستهدفة في مدراس البنين ، الذي بلغ قرابة 79906 طلاب بنسبة حضور للمنصة 98.7% ، ومشاركة أكثر من 8920 معلماً بنسبة 99.7% ، ومتابعة عدد 460 قائداً من قائدي مدراس البنين بالقصيم بنسبة 100% ، وتفعيل المشرفين التربويين المنصة بنسبة 100% وعددهم 205 مشرفين تربويين ، وذلك لمتابعة تقديم الخدمات التعليمية التقنية للطلاب ، مطلعاً أيضاً على الجهود والأرقام المبذولة من قبل الإدارة في مدراس البنات وهي حضور 78560 طالبة للمنصة بنسبة تفعيل 99.2% ، ومن المعلمات قرابة 10289 معلمة بنسبة تفعيل للمنصة 99.7% ، ومن قائدات المدراس 474 قائدة ، بنسبة 100% ، ومن المشرفات التربويات 198 بنسبة 100%.

كما شاهد خلال الاجتماع سير العمل في منصة مدرستي ، وما تقدمه إدارة تعليم القصيم لمساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.



وأثنى على الجهود المبذولة التي يقدمها منسوبي ومنسوبات المدارس دعماً للعملية التعليمية ، مشيداً بالدور التربوي والعلمي للمعلم والمعلمة والذي كان له أكبر الأثر والتأثير في العملية التعليمية إذ أنه قدوة في علمه وفي منهجه الفكري وسلوكه , مشيراً على أن جميع الزملاء والزميلات من معلمين ومعلمات يحظون بدعم كبير وتقدير من قيادتنا الرشيدة ومعالي أخي وزير التعليم لأهمية الدور الذي يقومون به في أهم مرتكزات التطوير للقطاع التعليمي للوطن ، داعياً إلي أهمية متابعة ودعم التعليم الإلكتروني إضافة للدعم التقني بشكل مستمر لضمان الكفاءة الكاملة والاستفادة المثلى من منصة مدرستي ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد ، وأن يكون عاماً دراسياً ناجحاً بكل المقاييس.

حضر الاجتماع مدير تعليم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد الفريح , ومساعدي مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني وهيفاء اليوسف , ومدير إدارة تعليم محافظة عنيزة خالد الحربي , ومدير تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي , ومدير تعليم محافظة المذنب سليمان الحسياني , ومدير تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح.